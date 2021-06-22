Bartın'dan kısa kısa

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar'ı kabul etti.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar'ı kabul etti.

Akın, belediye olarak öğrencilerin eğitim hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürmeleri için üzerlerine düşeni yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

Hayatla eğitimi birleştiren belediyecilik anlayışıyla eğitim ve öğretimin önemsedikleri konular arasında yer aldığını ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Belediye olarak bizi ilgilendiren her konuda gençlerimizin yanında oluyoruz. Gençlerimizin eğitim-öğretim hayatlarını huzur içinde sürdürebilmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. Bu kapsamda da tüm kurumlarla olduğu gibi il milli eğitim müdürlüğümüzle de sürekli istişare halindeyiz. Sayın Müdürümüze nazik ziyareti ve kıymetli düşünceleri için teşekkür ediyorum."

Acar da Akın'a çalışmalarında kolaylık diledi.

"İzciler Ecdadın İzinde Projesi"

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İzciler Ecdadın İzinde Projesi'nin açılış törenine katıldı.

Akın, Bartın Sosyal Gelişim Gençlik ve Spor İzcilik Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ecdadın İzinde Projesi'nin açılış töreninde gençlerle sohbet etti.

Başkan Akın, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında izci gençlerimizin gerçekleştirdikleri etkinlikleri beğeniyle izledik. Bu güzel projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyor, genç kardeşlerimize eğitim öğretim hayatlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı