Bartın'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bartın'dan kısa kısa

Bartın'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar'ı kabul etti.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar'ı kabul etti.

Akın, belediye olarak öğrencilerin eğitim hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürmeleri için üzerlerine düşeni yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

Hayatla eğitimi birleştiren belediyecilik anlayışıyla eğitim ve öğretimin önemsedikleri konular arasında yer aldığını ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Belediye olarak bizi ilgilendiren her konuda gençlerimizin yanında oluyoruz. Gençlerimizin eğitim-öğretim hayatlarını huzur içinde sürdürebilmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. Bu kapsamda da tüm kurumlarla olduğu gibi il milli eğitim müdürlüğümüzle de sürekli istişare halindeyiz. Sayın Müdürümüze nazik ziyareti ve kıymetli düşünceleri için teşekkür ediyorum."

Acar da Akın'a çalışmalarında kolaylık diledi.

"İzciler Ecdadın İzinde Projesi"

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İzciler Ecdadın İzinde Projesi'nin açılış törenine katıldı.

Akın, Bartın Sosyal Gelişim Gençlik ve Spor İzcilik Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ecdadın İzinde Projesi'nin açılış töreninde gençlerle sohbet etti.

Başkan Akın, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında izci gençlerimizin gerçekleştirdikleri etkinlikleri beğeniyle izledik. Bu güzel projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyor, genç kardeşlerimize eğitim öğretim hayatlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Sinan Çetin Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Fatih Terim Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bartın'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 12:34:33. #1.15#

title