Bartın'da yangın: Babaanne ve 2 torunu hayatını kaybetti

21.02.2020 22:42 | Son Güncelleme: 21.02.2020 22:42

Bartın'ın Amasra ilçesinde bir evde çıkan yangında babaanne ve 2 torunu hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Yukarısal köyünde 3 katlı betonarme evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Büyüyen yangında evde bulunan 63 yaşındaki babaanne Fatma Erkan ile torunları 2 yaşındaki Ali Asaf ve 4 yaşındaki Berat Ali dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Babaanne ve torunlarının cansız bedenlerine evin tuvaletinde ulaşıldı. Olay yerine gelen anne Birgül ve baba Ali güçlükle sakinleştirildi.



Köy muhtarı Şaban Yüksel, yangını haber alır almaz olay yerine geldiklerini ve babaanne ile torunlarını tuvalette cansız halde bulduklarını ifade etti. Amasra kaymakamı Gökhan Gürbüzerol da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Gürbüzerol, "Üzücü bir haber aldık. Babaanne ve 2 torununun dumandan zehirlendiği bilgisini verdi arkadaşlar. Çok üzücü bir olay. Allah yakınlarına sabırlar versin. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.



Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. - BARTIN

Kaynak: İHA