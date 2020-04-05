Bartın'da üniversite öğrencileri yüz koruyucu siperlik üretti
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Bartın'da üniversite öğrencileri yüz koruyucu siperlik üretti

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri, akademisyenlerin de desteğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretti.

05.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 05.04.2020 19:20
Bartın'da üniversite öğrencileri yüz koruyucu siperlik üretti

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri, akademisyenlerin de desteğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretti.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, KOSGEB desteğiyle kurdukları DaiPlo Tasarım, Mühendislik, Danışmanlık, Havacılık ve Savunma Sanayi Şirketi ile önemli işlere imza attıklarını söyledi.

Öğrenciler Müge Bozkurt, Fırat Akgün ve Tevfik Karademir ile yüz koruyucu siperlik için prototip tasarlayarak seri üretime geçtiklerini ve günde 100 siperlik üretmeyi başardıklarını aktaran Karaoğlanlı, "Üretilen siperliklerle başta doktorlar, hemşireler, 112 acil servis ve diğer sağlık çalışanları olmak üzere tüm kişisel ilişkilerde temasın yüksek olduğu kurum ve kuruluşlardaki çalışanların korunması hedeflenmektedir." dedi.

Kullanıma en uygun tasarım ve malzemeden üretmeye gayret gösterdikleri siperliklerin, ilk etapta Bartın Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtılacağını ifade eden Karaoğlanlı, şöyle konuştu:

"Siperliklerin üretilmesinde sağlık açısından hijyenik ve yeterli gereksinimleri karşılayan, hafif, kişisel kullanıcı konforunu içeren, görüş alanında buğu yapmayan, ekonomik, kolay ve hızlı olarak üretilmesi parametreleri esas alındı. Acil ihtiyacı karşılamak için ilk etapta üretilen siperliklerin daha profesyonel ve daha seri hale getirilecek bir şekilde şerit, asetat ve diğer bağlantılarının profesyonelleştirilmesi amaçlandı. Kişiler ürünü tak-çıkar olarak kullanabilecekleri gibi aynı zaman da günlük kullanım sonrasında açık havada bırakıp dezenfekte ederek tekrar kullanabilmeleri de mümkün olacaktır."

- "Bu zorlu günleri birlikte aşacağız"

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da üniversitenin, bir yandan bilimsel çalışmalarla bu zorlu süreci aşmak için çaba gösterdiğini, diğer yandan da bir aile bilinciyle her türlü katkıyı sağlamaya çalıştığını belirtti.

Bu bilinçle, 471 ders sorumlusuyla günde ortalama 450 sanal sınıfta binlerce materyali de kullanarak eğitim-öğretime devam ederken, paydaşlarıyla bilim insanlarının koronavirüs tanı kitinde kullanılan enzimleri yerli olarak üretmeyi başardığını anlatan Uzun, "Öte yandan akademisyenlerimizin de katkısıyla öğrencilerimiz bu ulusal mücadelemizde örnek bir irade sergilemektedirler. Akademik ve idari insan kaynağımızın, öğrenciler ile mezunlarımızın oluşturduğu Bartın Üniversitesi ailesine tek tek teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığının koordinesinde süren mücadelede destekleriyle bizleri teşvik eden ve yüreklendiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Sayın Yekta Saraç'a, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal'a, TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin'e teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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