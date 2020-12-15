Bartın'da taşkın önleme çalışmaları
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Bartın'da taşkın önleme çalışmaları

15.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:25
Bartın'da taşkın önleme çalışmaları

Bartın Belediyesi tarafından özellikle sağanaklar dolayısıyla yaşanabilecek su baskınları ve taşkınların önüne geçmek için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Bartın Belediyesi tarafından özellikle sağanaklar dolayısıyla yaşanabilecek su baskınları ve taşkınların önüne geçmek için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların yaşayabileceği olumsuzlukların önüne geçmek için alt yapı tedbirleri almaya devam ettiklerini söyledi.

Mahallelerde çevre düzeni, çevre temizliği, alt ve üst yapısıyla tüm belediye hizmetlerinden vatandaşların kesintisiz şekilde istifade etmeleri için ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Akın, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda da yağışlı havalarda oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla dere yatakları ve kanallarda temizlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz son olarak Gölbucağı Mezarlığı alt tarafındaki kanalda temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Bartın Belediyesi olarak vatandaşlarımız için sıkıntı oluşturacağını tespit ettiğimiz su biriken noktaları bir bir düzenleyerek sorunsuz hale getirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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