Bartın'da sele kapılan 11 yaşındaki İsa'nın cesedi bulundu (3)

SELDE ÖLEN İBRAHİM ÇELİKTAŞ TOPRAĞA VERİLDİ

Bartın'da dün bahçesinde sel sularını çevirmeye çalışırken sele kapılan İbrahim Çeliktaş'ın cenazesi, sabah saatlerinde Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin morgundan alınarak son kez Eskiemirler Mahallesi'ndeki evine getirildi. Alınan helalliğin ardından Eskiemirler Camii'ne götürülen Çeliktaş için öğlende cenaze namazı kılındı. Namaza, Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu ve yakınları katıldı. Tabutun üzerine İbrahim Çeliktaş'ın ceketi konuldu.

Kılınan cenaze namazının ardından Çeliktaş, gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA