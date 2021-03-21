Sağlık çalışanları adına 800 fidan dikildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sağlık çalışanları adına 800 fidan dikildi

21.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:00
Sağlık çalışanları adına 800 fidan dikildi

Bartın'da düzenlenen etkinlikte, sağlık çalışanları anısına 800 fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.

Bartın'da düzenlenen etkinlikte, sağlık çalışanları anısına 800 fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.

Bartın Valisi Sinan Güner, Aladağ Mahallesi Kanlı Türbe mevkisindeki programda, ülkede yıllardır hatıra ormanı oluşturulduğunu ancak ağaçlandırma projesini en çok hak edenin sağlık çalışanları olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarının salgın sürecinde zor şartlarda olağanüstü bir gayret ve başarı gösterdiğini vurgulayan Güner, şöyle konuştu:

"Çalışanların şartlarının iyileştirilmesi konusunda gösterdikleri gayretten dolayı sağlık yöneticilerini tebrik ediyorum. Sağlık çalışanlarına karşı şiddeti de kınıyorum, reddediyorum. Bunu yapanların en ağır şekilde cezalandırılması için her türlü girişimde bulunacağımı beyan ediyorum."

Daha sonra 800 fidan toprakla buluşturuldu.

Törene, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile sağlık çalışanları katıldı.

Sağlık çalışanları adına 800 fidan dikildi
Sağlık çalışanları adına 800 fidan dikildi
Sağlık çalışanları adına 800 fidan dikildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Ali Sunal Müge Anlı Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Hakan Özmert Özcan Bizati Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağlık çalışanları adına 800 fidan dikildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 16:00:12. #1.14#
title