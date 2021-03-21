Sağlık çalışanları adına 800 fidan dikildi

Bartın'da düzenlenen etkinlikte, sağlık çalışanları anısına 800 fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.

Bartın Valisi Sinan Güner, Aladağ Mahallesi Kanlı Türbe mevkisindeki programda, ülkede yıllardır hatıra ormanı oluşturulduğunu ancak ağaçlandırma projesini en çok hak edenin sağlık çalışanları olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarının salgın sürecinde zor şartlarda olağanüstü bir gayret ve başarı gösterdiğini vurgulayan Güner, şöyle konuştu:

"Çalışanların şartlarının iyileştirilmesi konusunda gösterdikleri gayretten dolayı sağlık yöneticilerini tebrik ediyorum. Sağlık çalışanlarına karşı şiddeti de kınıyorum, reddediyorum. Bunu yapanların en ağır şekilde cezalandırılması için her türlü girişimde bulunacağımı beyan ediyorum."

Daha sonra 800 fidan toprakla buluşturuldu.

Törene, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı