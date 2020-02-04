Bartın'da sağanak yağış taşkına neden oldu

04.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:47

Bartın'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı köy yolları kapanırken, ulaşımda aksamalar meydana geldi.



Bartın'da gece boyunca etkisini sürdüren sağanak yapış bazı köylerde yolların kapanmasına neden oldu. Yağışlar sonrası, Alibaş, Akçalı, Tabanözü, Kabagöz, Epçiler, Hasanlar köylerine giden yollar sular altında kaldı. Köylere ulaşım alternatif yollar üzerinden sağlandı. Diğer yandan Ulus ilçesinde de aşırı yağışlar nedeniyle dere üzerinde bulunan atık su terfi istasyonu yükselen sular yüzünden zarar gördü. İlçede dere üzerinde bulunan istinat duvarının bir bölümünün de göçtü. - BARTIN

Kaynak: İHA