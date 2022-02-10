BARTIN'DA SAĞANAK HEYELANA NEDEN OLDU

KARABÜK (DHA) - Bartın ile Karabük arasındaki yolun Kirazlıköprü barajı mevkiinde akşam saatlerinde yamaçtan kayan toprak yığını yola düştü. Çelik tellerin kopmasına da neden olan heyelanda ulaşım 1 saat boyunca tek şeritten sağlandı. Karayolları ekipleri iş makinesiyle toprak yığınını yoldan kaldırdı. Ulaşım 2 saat sonra normale döndü.