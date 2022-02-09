Bartın'da sağanak heyelana neden oldu (2)

KARABÜK (DHA) - KARABÜK YOLUNDA DA HEYALAN

Bartın ile Karabük arasındaki yolun Kirazlıköprü barajı mevkisinde, akşam saatlerinde yamaçtan kayan toprak yığını yola düştü. Çelik tellerin kopmasına da neden olan heyelan nedeniyle ulaşım 1 saat boyunca tek şeritten sağlandı. Karayolları ekipleri iş makinesiyle toprak yığınını yoldan kaldırdı. Ulaşım 2 saat sonra normale döndü.