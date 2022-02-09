Bartın'da sağanak heyelana neden oldu (2)
Demirören Haber Ajansı, Ayhan Acar - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
KARABÜK YOLUNDA DA HEYALANBartın ile Karabük arasındaki yolun Kirazlıköprü barajı mevkisinde, akşam saatlerinde yamaçtan kayan toprak yığını yola düştü.
KARABÜK (DHA) - KARABÜK YOLUNDA DA HEYALAN
Bartın ile Karabük arasındaki yolun Kirazlıköprü barajı mevkisinde, akşam saatlerinde yamaçtan kayan toprak yığını yola düştü. Çelik tellerin kopmasına da neden olan heyelan nedeniyle ulaşım 1 saat boyunca tek şeritten sağlandı. Karayolları ekipleri iş makinesiyle toprak yığınını yoldan kaldırdı. Ulaşım 2 saat sonra normale döndü.