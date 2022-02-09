Bartın'da sağanak heyelana neden oldu (2) - Haberler
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Bartın'da sağanak heyelana neden oldu (2)

Demirören Haber Ajansı, Ayhan Acar - Güncel
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KARABÜK YOLUNDA DA HEYALANBartın ile Karabük arasındaki yolun Kirazlıköprü barajı mevkisinde, akşam saatlerinde yamaçtan kayan toprak yığını yola düştü.

KARABÜK (DHA) - KARABÜK YOLUNDA DA HEYALAN

Bartın ile Karabük arasındaki yolun Kirazlıköprü barajı mevkisinde, akşam saatlerinde yamaçtan kayan toprak yığını yola düştü. Çelik tellerin kopmasına da neden olan heyelan nedeniyle ulaşım 1 saat boyunca tek şeritten sağlandı. Karayolları ekipleri iş makinesiyle toprak yığınını yoldan kaldırdı. Ulaşım 2 saat sonra normale döndü.


Bartın'da sağanak heyelana neden oldu (2)

Bartın'da sağanak heyelana neden oldu (2)

Bartın'da sağanak heyelana neden oldu (2)

Bartın'da sağanak heyelana neden oldu (2)

Bartın'da sağanak heyelana neden oldu (2)

Bartın'da sağanak heyelana neden oldu (2)

Bartın'da sağanak heyelana neden oldu (2)

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Kirazlıköprü Barajı, Karabük, Bartın, Güncel, Haberler

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