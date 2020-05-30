Bartın'da korona virüs tedavisi gören hasta kalmadı Bartın'da korona virüs tedavisi gören hasta kalmadı 135 vakanın 4'ü hayatını kaybederken, 131 kişi de taburcu edildi Bartın'da tedavi gören korona virüs hastası kalmadı.

Bartın'da korona virüs tedavisi gören hasta kalmadı

135 vakanın 4'ü hayatını kaybederken, 131 kişi de taburcu edildi

BARTIN - Bartın'da tedavi gören korona virüs hastası kalmadı. 135 vakanın görüldüğü kentte 4 kişi hayatını kaybederken, geriye kalan 131 kişi de taburcu edildi.

Bartın'da ilk korona virüs vakasının görüldüğü 14 Mart'tan bu yana alınan tedbirlerin ardından taburcu edilen son hastalarla birlikte sıfır vaka sayısına erişildi. Toplamda 135 korona virüs vakasının görüldüğü kentte 4 kişi hayatını kaybederken, geride kalan 131 kişinin de taburcu işlemleri tamamlandı.

Konuyla ilgili Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Pandemi Hastanesinde Covid-19 tanısı ile tedavi gören hastamız kalmamıştır. İlimizde ilk akanın görüldüğü 14 Mart 2020 tarihinden bu yana hastanede tedavi altına alınan 135 vakadan 4'ü vefat etmiş, 131 hastamızda sıhhatle taburcu edilmiştir" denildi.

Salgınla mücadelede kişisel önlemlere de dikkat çekilen açıklamada ayrıca, "Kontrollü sosyal hayat olarak nitelendirilen bu yeni dönemde, salgınla mücadelenin temel stratejisi, yasaklarla koruma değil, kişilerin kendilerini korumalarıdır. Rehavete kapılmadan ve şu 3 kavramı yeni hayatımıza rehber edinerek inşallah başarmaya devam edeceğiz. Maske, mesafe ve hijyen. Lütfen kurallara uyalım, kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Kendimizi ve vakalarını tehlikeye atmanın maddi ve manevi sonuçları olduğunu unutmayalım" ifadesine yer verildi.

Kaynak: İHA