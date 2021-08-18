BARTIN'DA KAYIP DOĞUKAN'I ARAMA ÇALIŞMALARINDA 10'UNCU GÜN
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BARTIN'DA KAYIP DOĞUKAN'I ARAMA ÇALIŞMALARINDA 10'UNCU GÜN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'da, Büyükkızılkum plajında 10 gün önce oyun oynarken kaybolan Doğukan Yaylacı'yı (8) arama çalışmaları, ısı ölçen termal dronla denizden ve sahilden sürdürülüyor.

BARTIN'da, Büyükkızılkum plajında 10 gün önce oyun oynarken kaybolan Doğukan Yaylacı'yı (8) arama çalışmaları, ısı ölçen termal dronla denizden ve sahilden sürdürülüyor.

Karabük'te yaşayan Yaylacı ailesi, 9 Ağustos Pazartesi günü, Karabük'ten Bartın'daki Büyükkızılkum plajına geldi. Sahil kenarında oyun oynayan Doğukan Yaylacı, ablasının yanından ayrılmasının ardından kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, arama çalışması başlattı. Doğukan, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Arama çalışmalarına 10'uncu günde de devam edildi. İl Jandarma Komutanlığı'na ait ısı ölçen termal dronla denizde ve kıyıda arama yapıldı. Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nın botu da aramalarda kullanıldı. Büyükkızılkum plajı ile doğu tarafında bulunan İnkum plajına kadar 20 kilometrelik alanda denizde ve karada jandarma ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve cankurtaranlar arama yapıyor.

BARTIN'DA KAYIP DOĞUKAN'I ARAMA ÇALIŞMALARINDA 10'UNCU GÜN
BARTIN'DA KAYIP DOĞUKAN'I ARAMA ÇALIŞMALARINDA 10'UNCU GÜN
BARTIN'DA KAYIP DOĞUKAN'I ARAMA ÇALIŞMALARINDA 10'UNCU GÜN
BARTIN'DA KAYIP DOĞUKAN'I ARAMA ÇALIŞMALARINDA 10'UNCU GÜN
BARTIN'DA KAYIP DOĞUKAN'I ARAMA ÇALIŞMALARINDA 10'UNCU GÜN
BARTIN'DA KAYIP DOĞUKAN'I ARAMA ÇALIŞMALARINDA 10'UNCU GÜN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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