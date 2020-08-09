Bartın'da ilk kez kavun üretti Bartın'da ilk kez kavun üretti BARTIN'ın Kozcağız Beldesi'nde 40 dönüm arazisi bulunan İlyas Kocael (42), ilk kez kavun üreterek, pazara sundu.

Bartın'da ilk kez kavun üretti BARTIN'ın Kozcağız Beldesi'nde 40 dönüm arazisi bulunan İlyas Kocael (42), ilk kez kavun üreterek, pazara sundu.İlyas Kocael, 9 dönüm arazisinden 60 ton kavun elde etmeyi hedefliyor. Bartın Kozcağız Beldesi'nde yaşayan 2 çocuk babası İlyas Kocael, 5 yıl önce başka illerden aldığı ürünleri Bartın pazarında satarak, geçimini sağlıyordu. 2014 yılında Kozcağız Yenihamidiye köyü Yalı mevkiinde bulunan 40 dönümlük hiç ekim yapmadığı tarlasına ilk olarak çilek ekti. Sonrasında kış aylarında sebze eken Kocael, geçen yıl karpuz ekerek ürün elde etti. Kocael bu yıl 25 dönüm araziye 6 bin karpuz fidesi ekti. Bu yıl ilk kez 9 dönüm araziye 6 bin kavun fidesi ekerek, 3 hafta önce karpuz ve kavunun hasadına başladı. Kocael ekilen alanlardan 120 ton karpuz ve 60 ton kavun almayı hedefliyor. Karpuz ve kavun hasadını yanında çalıştırdığı 10 işçiyle birlikte yapan Kocael, karpuz ve kavunları Batı Karadeniz'deki illere pazarlıyor. Yerli kavun ve karpuzu duyan insanların inanmadığını belirten İlyas Kocael, 'Öncelikle çilek ekimiyle başladım. Sonrasında çileğin yanı sıra geçen yıl karpuz ekimi yaparak, ürün aldık. Bu yıl ilk kez tarlaya kavun ekmeye karar verdik. ve başarılı da olduk. Bartın'da bunun üretilebileceğini görmüş olduk. Bartın'da olmaz dediğimiz ürünlerden verim alındığını bir kez daha kanıtlanmış oldu. Pazarda yerli karpuz ve kavun olduğunu söyleyince insanlar çok şaşırıyor. Hatta çoğu buna inanmıyor. Ama ben insanların bu tarlaya gelerek, kendi gözleriyle görmelerini isterim. Burada kavun da yetiştiği bir kez daha tescillenmiş oldu" dedi.

Kaynak: DHA