BARTIN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI

BARTIN'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

BARTIN'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Bartın Kozcağız yolu Budakdüzü köyü mevkiinde meydana geldi. Yıldıray E. idaresindeki 06 CIG 478 plakalı otomobil ana yola girmek istediği sırada Bartın istikametine gelen Faruk M. idaresindeki 14 BC 013 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Faruk M. ile 7 aylık hamile eşi Meral M. ile Müzeyyen M. ve diğer otomobilin sürücüsü Yıldıray E. yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı