Bartın'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler
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Bartın'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bartın'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
AA / Akif Yaman - Haberler | Güncel

Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

BARTIN (AA) - Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bartın- Kozcağız kara yolunda seyreden B.A. yönetimindeki 06 YB 3628 plakalı otomobil, Budakdüzü mevkisinde Ö.Ö'nün kullandığı 06 PVE 44 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 06 YB 3628 plakalı otomobil yol kenarına devrildi.

Sürücü B.A. kaza yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan E.K, A.Y, F.K. ve H.G. yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan H.G. de burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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AA / Akif Yaman - Son Dakika Haberleri

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