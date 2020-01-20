Bartın'da heyelan kara yolunu kapattı
Bartın-Amasra kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından açıldı.
Bartın-Amasra kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından açıldı.
Alınan bilgiye göre, Bartın-Amasra kara yolu Ahatlar köyü mevkisinde yaşanan heyelan nedeniyle dağlık alandan düşen toprak ve kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı.
Yaralanma veya mal kaybının yaşanmadığı kara yolunda yetkililer önlem aldı.
Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin, iş makineleriyle yaptığı çalışma sonucunda tekrar ulaşıma açıldı.