Bartın'da heyelan kara yolunu kapattı
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Bartın'da heyelan kara yolunu kapattı

Bartın-Amasra kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından açıldı.

20.01.2020 21:02 | Son Güncelleme: 20.01.2020 21:08
Bartın'da heyelan kara yolunu kapattı

Bartın-Amasra kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından açıldı.

Alınan bilgiye göre, Bartın-Amasra kara yolu Ahatlar köyü mevkisinde yaşanan heyelan nedeniyle dağlık alandan düşen toprak ve kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı.

Yaralanma veya mal kaybının yaşanmadığı kara yolunda yetkililer önlem aldı.

Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin, iş makineleriyle yaptığı çalışma sonucunda tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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