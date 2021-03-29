Bartın'da ev ve ahır yandı
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Bartın'da ev ve ahır yandı

Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR - Haberler | Güncel

BARTIN'da 2 katlı ev ile yanındaki ahır, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

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BARTIN'da 2 katlı ev ile yanındaki ahır, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Ahırdaki büyükbaş hayvanlar köylüler tarafından kurtarıldı.

Merkeze bağlı Gözpınar köyünde dün gece Kenan Seçmen'e (61) ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Kenan Seçmen ve ailesi köylülerin yardımıyla evden çıktı. Bu sırada alevler, evin bitişiğindeki ahıra da sıçradı. Ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar köylüler tarafından kurtarıldı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.Ev ve ahırın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Bartın'da ev ve ahır yandı
Bartın'da ev ve ahır yandı
Bartın'da ev ve ahır yandı
Bartın'da ev ve ahır yandı
Bartın'da ev ve ahır yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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