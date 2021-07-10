Bartın'da düzenlenen defilede 'oyulgama' sanatı ön plana çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bartın'da düzenlenen defilede 'oyulgama' sanatı ön plana çıktı

Bartın'da düzenlenen defilede 'oyulgama' sanatı ön plana çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Bartın'a özgü 'oyulgama' el işçiliği sanatı ile tasarlanan kreasyonların tanıtıldığı defilede ünlü mankenler podyuma çıktı.

Bartın'a özgü 'oyulgama' el işçiliği sanatı ile tasarlanan kreasyonların tanıtıldığı defilede ünlü mankenler podyuma çıktı.

Bartınlı moda tasarımcısı Özkan Kalafat, "Reflection" isimli defilesinde sıra dışı koreografiler, ses ve ışık şovları ile görsel şölen sundu. Ece Gürsel, Zeliha Çal, Türkan Geyik, Derya Ekşioğlu, Seviye İkbal Tulgar, Simge Ünal, Nazlıcan Erden, Melisa Aslan, Elif Tokgöz, Jenya Krivaenko, Leena Shindondola gibi ünlü mankenlerin podyumda boy gösterdiği defileye Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, TSO Başkanı Halil Balık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç ile yaklaşık 200 davetli katıldı. Defilede 30 parçalık kreasyon tanıtıldı. Bartın'ın yöresel "Oyulgama" el işçiliği sanatı ile tasarlanan ve özel dizayn edilmiş boyutlarda pleksilerin elbiselere uygulandığı kreasyonlar davetlilerin beğenisine sunuldu.

Ünlü manken Ece Gürsel'in şarkılarını seslendirdiği defilenin finalinde ise gelinlik görünümlü dev pasta kesildi. Moda tasarımcısı Özkan Kalafat kreasyonu ile kadının özgüvenini yansıttığını ifade ederek, "Gecenin hazırlığını 10 ayda yaptık. Bu akşam yaklaşık 200 kişilik çok nezih bir davetli grubu ile çok güzel bir gece yaşadık. Ece Gürsel bize şarkılarıyla eşlik etti. Sadece bir defile değil aslında bir moda şovuydu. Kreasyon 30 parçadan oluşuyor ve kadının öz güvenini, kadının iç benliğini ortaya çıkaran yansımalar. Ayrıca Bartın 'Oyulgama' sanatında kendi pleksi konseptimle beraber çok başka, daha önce hiç yapılmamış bir koleksiyon hazırladık." dedi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Selin Şekerci Orhan Gencebay Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bartın'da düzenlenen defilede 'oyulgama' sanatı ön plana çıktı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 01:13:19. #1.16#

title