Bartın'da doğa harikasının tabiat parkı olması bekleniyor

26.10.2019 10:41

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca Beldesi Belediye Başkanı İsmail Can, üst üste bulunan 25 takım şelalenin bulunduğu alanın tabiat parkı olması için rapor hazırlandığını belirterek, 'Merakla bölge insanı olarak buranın tabiat parkı ilan edilmesini bekliyoruz. Bu bizim çok önemli, çünkü burası keşfedilmeyi bekleyen eşsiz güzellikte bir yerö dedi.

Kumluca Beldesine bağlı Bağdatlı Köyü Sırakaya Cırım mevkiinde vadi boyunca şelaleler bulunurken, bin 200 rakımlı Kokurdan yaylasından 600 rakıma hızlı bir şekilde dağdan aşağıya inen suyun oluşturduğu 4 kilometre uzunluğundaki 25 takım şelale görenleri hayran bırakıyor. Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2 yıl önce yukarıdan aşağıya kadar ipler yardımıyla yaklaşık 4 saatte 25 takım şelaleyi fotoğraflayarak, raporlar hazırladı. Aksu şelaleleri adı altında Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderilen veriler ışığında bölgenin tabiat parkı ilan edilmesi merakla bekleniyor.

25 takım şelaleleri karşıdan gören dağlık alandan inceleme yapan Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can, 'Aksu çayının üzerinde bulunan ve yaylalardan gelen suyun alçak rakımlara inerken, oluşturduğu şelaleleri 2017 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri inceledi. Ekipler, şelalelerde yaptığı çalışmanın sonrasında 25 takım şelalenin üst üste olduğunu belirleyerek, bölgenin tabiat parkı ilan edilmesi için gereken bilgileri ve belgeleri bakanlığa ulaştırdı. Bizlerde merakla bölge insanı olarak buranın tabiat parkı ilan edilmesini bekliyoruz. Bu bizim çok önemli çünkü burası keşfedilmeyi bekleyen eşsiz güzellikte bir yerdir. Ayrıca burası tabiat parkı ilan edildiğinde gelecek turistlerin beldemize ekonomik katkısı da sağlayacaktır. Bu konuda devlet büyüklerimizden yardımlarını bekliyoruz.ö dedi.

Kaynak: DHA