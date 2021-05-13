Bartın'da bulunan yaralı yavru tavşan tedaviye alındı
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Bartın'da bulunan yaralı yavru tavşan tedaviye alındı

Bartın'da bulunan yaralı yavru tavşan tedaviye alındı
Anadolu Ajansı / Akif Yaman - Haberler | Güncel

Bartın'da tarlada yaralı halde bulunan yavru tavşan tedavi altına alındı.

Bartın'da tarlada yaralı halde bulunan yavru tavşan tedavi altına alındı.

Ulus İlçesi'ne bağlı İbrahimderesi köyünde yaşayan Recep Yılmaz tarafından tarlada çalıştığı sırada bulunan yavru tavşan, köye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından veteriner hekime götürüldü.

Veteriner hekim Tolga Kandıralı tarafından yapılan kontrolde, hayvanın sol ayağının kırık olduğu belirlendi.

Tedavi altına alınan yavru tavşanın iyileşmesinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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