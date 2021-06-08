Bartın'da 4 mahallede doğal gaz çalışmalarına başlanacak

Bartın'da 4 mahallede doğal gaz çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Bartın'da 4 mahallede doğal gaz çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Akmercan Batıkar Doğalgaz Bölge Müdür Yardımcısı Murat Tutal, müteahhit firma yetkilileri, daire müdürleri ve teknik personelin katılımıyla doğal gaz, altyapı ve üstyapıyla ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Şiremirçavuş, Gecen, Karaçay ve Ağdacı mahalleleri ile kent merkezinde gerçekleştirilecek doğal gaz çalışmaları değerlendirildi.

Belediye Başkanı Akın, doğal gazın bütün mahallelerde kullanılması için çalışmaları titizlikle yürüttüklerini söyledi.

Akın, 4 mahallede de kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını aktararak, belediye olarak çalışmaların sağlıklı şekilde yürütülmesi için diğer kurumlarla birlikte hareket ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman