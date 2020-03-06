Bartın'da 107 üniversiteli, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu (2)
Haberler » Güncel » Bartın'da 107 üniversiteli, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu (2) - Haber

Bartın'da 107 üniversiteli, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu (2)

ÖĞRENCİLER TABURCU OLDUBugün sabah saatlerinde bulantı ve kusma şikayetleri üzerine Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 107 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

06.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:40
Bartın'da 107 üniversiteli, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu (2)

ÖĞRENCİLER TABURCU OLDU

Bugün saatlerinde bulantı ve kusma şikayetleri üzerine 'ne kaldırılan 107 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Bartın Üniversitesi Ağdacı kampüsündeki yemekhanede dün akşam öğrencilere dağıtılan yemeklerden numune aldı. Öğrencilerin dünkü menüsünde, ezogelin çorbası, kremalı tavuk çorbası, yoğurtlu kıymalı ıspanak, ekşili köfte, elma komposto ve havuç tarator olduğu öğrenildi.?


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler