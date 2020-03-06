Bartın'da 107 üniversiteli, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu (2)
ÖĞRENCİLER TABURCU OLDUBugün sabah saatlerinde bulantı ve kusma şikayetleri üzerine Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 107 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
ÖĞRENCİLER TABURCU OLDU
Bugün sabah saatlerinde bulantı ve kusma şikayetleri üzerine Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 107 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Bartın Üniversitesi Ağdacı kampüsündeki yemekhanede dün akşam öğrencilere dağıtılan yemeklerden numune aldı. Öğrencilerin dünkü menüsünde, ezogelin çorbası, kremalı tavuk çorbası, yoğurtlu kıymalı ıspanak, ekşili köfte, elma komposto ve havuç tarator olduğu öğrenildi.?
Kaynak: DHA