Bartın'da 107 üniversiteli, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu (2)

06.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:40

ÖĞRENCİLER TABURCU OLDU

Bugün sabah saatlerinde bulantı ve kusma şikayetleri üzerine Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 107 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Bartın Üniversitesi Ağdacı kampüsündeki yemekhanede dün akşam öğrencilere dağıtılan yemeklerden numune aldı. Öğrencilerin dünkü menüsünde, ezogelin çorbası, kremalı tavuk çorbası, yoğurtlu kıymalı ıspanak, ekşili köfte, elma komposto ve havuç tarator olduğu öğrenildi.?

Kaynak: DHA