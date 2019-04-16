Bartın Belediye Başkanı Akın, Mazbatasını Aldı

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimi'nde 3. kez Bartın Belediye Başkanı seçilen Cemal Akın, 15 gün sonra mazbatasını teslim aldı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, partisinin belediye meclis üyeleri birlikte Merkez İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını törenle teslim aldı. Törende MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik ile MHP Merkez İlçe Başkanı Murat Demir de hazır bulundu.

Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Orhan Ayaz'dan mazbatasını teslim alan Akın, "Artık hizmet zamanıdır. Bartın halkı bizden hizmet bekliyor. Bartın halkı bizden karşılıklı didişme değil, beraber kol kola girmeyi bekliyor. Bizler de Allah'ın izniyle hep beraber, belediye meclis üyeleriyle birlikte, kol kola girmeye çalışacağız. Hep beraber Bartın'a hizmet vermeyeceğiz diyorum ben. Yoksa bunun hesabını, kim başka bir şey akarsa Bartın halkı sorar. Bartın halkı iyi irdeler, iyi inceler ve bu incelemeyi de devam etsin istiyorum" dedi.

Bartın'da 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazlar sonucunda önce geçersiz oylar sayılmıştı. Yapılan ikinci itirazda İl Seçim Kurulunun kararıyla 5 sandıkta ise oyların tamamı yeniden sayılınca iki aday arasındaki fark 148'e düşmüştü. AK Parti İl Başkanlığının 154 sandıktaki oyların yeniden sayılmasına yönelik YSK'ya yaptığı başvuru ise kabul edilmemişti. - BARTIN

Kaynak: İHA