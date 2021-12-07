Kurum: "Türkiye, hepimizin ortak değeri olan Akdeniz için çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürecektir" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kurum: "Türkiye, hepimizin ortak değeri olan Akdeniz için çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürecektir"

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Barselona Sözleşmesi 22. Taraflar Konferansı'nın (COP22) açılışında konuştu.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Barselona Sözleşmesi 22. Taraflar Konferansı'nın (COP22) açılışında konuştu.(1)

Kurum: Türkiye, hepimizin ortak değeri olan Akdeniz için çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürecektir

Kurum: Türkiye, hepimizin ortak değeri olan Akdeniz için çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürecektir

Kurum: Türkiye, hepimizin ortak değeri olan Akdeniz için çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürecektir

Kurum: Türkiye, hepimizin ortak değeri olan Akdeniz için çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürecektir

Kurum: Türkiye, hepimizin ortak değeri olan Akdeniz için çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürecektir

Kurum: Türkiye, hepimizin ortak değeri olan Akdeniz için çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürecektir

Kurum: Türkiye, hepimizin ortak değeri olan Akdeniz için çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürecektir

Kurum: Türkiye, hepimizin ortak değeri olan Akdeniz için çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürecektir

Kurum: Türkiye, hepimizin ortak değeri olan Akdeniz için çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürecektir

Kurum: Türkiye, hepimizin ortak değeri olan Akdeniz için çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürecektir

Kurum: Türkiye, hepimizin ortak değeri olan Akdeniz için çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürecektir

Kurum: Türkiye, hepimizin ortak değeri olan Akdeniz için çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürecektir

Kurum: Türkiye, hepimizin ortak değeri olan Akdeniz için çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürecektir

Kurum: Türkiye, hepimizin ortak değeri olan Akdeniz için çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürecektir

Kurum: Türkiye, hepimizin ortak değeri olan Akdeniz için çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürecektir

Kurum: Türkiye, hepimizin ortak değeri olan Akdeniz için çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürecektir

Kurum: Türkiye, hepimizin ortak değeri olan Akdeniz için çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürecektir

Kurum: Türkiye, hepimizin ortak değeri olan Akdeniz için çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürecektir

Kurum: Türkiye, hepimizin ortak değeri olan Akdeniz için çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürecektir

Kurum: Türkiye, hepimizin ortak değeri olan Akdeniz için çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürecektir

Kurum: Türkiye, hepimizin ortak değeri olan Akdeniz için çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürecektir

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı

 Son dakika haber! Sosyal medyadaki paylaşımlara inanıp aşı olmadı, 4 gündür hastanede yatıyor

Son dakika haber! Sosyal medyadaki paylaşımlara inanıp aşı olmadı, 4 gündür hastanede yatıyor

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title