Kurum: "Türkiye, hepimizin ortak değeri olan Akdeniz için çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürecektir"
AA / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Barselona Sözleşmesi 22. Taraflar Konferansı'nın (COP22) açılışında konuştu.
AKDENİZ, MERSİN (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Barselona Sözleşmesi 22. Taraflar Konferansı'nın (COP22) açılışında konuştu.(1)