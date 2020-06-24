Baro nedir? Baro ne demek? Baro anlamı nedir? Baronun görevleri nelerdir? En etkin meslek kuruluşları arasında yer alan barolar, zaman zaman faaliyetleri ile gündem oluyorlar ve vatandaşların merak konusu oluyorlar. Peki, Baro nedir? Baro ne demek? Baro anlamı nedir? Baronun görevleri nelerdir?

Hukuk ve adalet sisteminde önemli bir yer tutan barolar, faaliyetleri ile zaman zaman dikkat çekiyorlar.Son günlerde ülke gündeminde süt sıralarda yer alan barolar hakkında Baro nedir? Baro ne demek? Baro anlamı nedir?Baronun görevleri nelerdir gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

BARO NEDİR?

Baro, avukatların kayıtlı olduğu kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur. Barolar, yasaların bir meslek kuruluşu olarak kendilerine yüklediği görevlerinin yanında, yargı sisteminin bir parçası olarak avukatların kurumsal örgütü niteliğindedir ve hukukun gelişmesine katkıda bulunurlar. Baro kelimesi Türkçeye Fransızca'dan geçmiş olup kelime anlamı "demir parmaklık"tır.

Türkiye Barolar Birliği, bütün baroların katılımıyla oluşan, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz bir üst meslek kuruluşudur. En geniş katılımlı olan baro ise İstanbul Barosu'dur.

BARONUN GÖREVLERİ NELERDİR?

Barolar, bir meslek kuruluşu olarak yasaların kendilerine yüklediği görevlerin yanında yargı sisteminin bir parçasıdır. Ülkede hukukun gelişmesine katkıda bulunurlar.

TÜRKİYE'DE KAÇ BARO VAR?

Türkiye'nin 81 ilinde 81 baro kuruluşu vardır. Türkiye'deki tüm baroların katılımıyla oluşan Türkiye Barolar Birliği, 1969 yılında kurulmuştur.

BARO NE DEMEK?

Baro: (isim, (ba'ro), Fransızca barreau):Bir şehir veya bir bölge avukatlarının bağlı oldukları meslek kuruluşu.

Türkçeye Fransızcadan geçen "baro" kelimesinin sözlük anlamı "demir parmaklık"tır.