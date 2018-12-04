Baro Başkanı Han Yargı Reformu Stratejisi Toplantısına Katıldı

Malatya Baro Başkanı Enver Han Ankara'da Yargı Reformu Stratejisi Toplantısına katıldı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet Bakan Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Baro Başkanları, HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, HSK Başkanvekilleri, Adalet Bakan Yardımcıları, Bölge Adliye Başsavcıları ve Başkanları, Cumhuriyet Başsavcıları, Adalet Komisyon Başkanları, Hukuk Fakültesi Dekanları ve çok sayıda davetli ve uzmanların hazır bulunduğu toplantıda Yeni yargı reformu tartışıldı.

Baro Başkanları ile toplantıya katılan Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han, Yargıda ilk defa böylesine somut ve önemli adımlar olarak değerlendirilecek konuların tartışıldığını, toplantının oldukça yararlı geçtiğini söyledi.

Toplantıda masa çalışmalarında söz alan Han, yargının daha hızlı işlemesi, adaletin daha hızlı tecelli etmesi gerektiği konusunda vurgu yaparak, yargıya güven ve memnuniyet, yargının hızlandırılması, hukuk eğitimi, hukuk alanındaki mesleklere giriş sistemi,-hakim ve savcı yardımcılığı konuları, savunmanın güçlendirilmesi, avukatlık mesleğinin sorunları, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, yargı harçları, adli yardım konuları üzerindeki görüş alışverişinin etraflıca gerçekleştiğini kaydetti.

İlk defa bu kadar kapsamlı bir çalışmanın yapıldığına işaret eden Han, açılış konuşmalarında verilen mesajların oldukça umut verici olduğunu, yargıdaki sorunların çözülmesi için ilk defa böylesine somut ve büyük bir adımların konuşulup tartışıldığına dikkat çekti.

Han, "Emeği geçen, katkı veren herkese özellikle de Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ile Adalet Bakanlığı bürokratlarına, TBB Başkanımız Metin Feyzioğlu ile TBB yönetimine, katılan Baro Başkanlarımıza ve katkı veren herkese Malatya Barosu adına şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - MALATYA