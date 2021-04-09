Baro Başkanı Aktürk: "Erzincan Barosu polisimizin yanındadır"
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Baro Başkanı Aktürk: "Erzincan Barosu polisimizin yanındadır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Baro Başkanı Aktürk: 'Erzincan Barosu polisimizin yanındadır'

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, "Erzincan Barosu polisimizin yanındadır" dedi.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, "Erzincan Barosu polisimizin yanındadır" dedi.

Aktürk, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Güvenlik güçlerimizin çok önemli bir parçası olan Türk Polis Teşkilatımız; Milletimizin huzuru, kamu düzeninin korunması ve asayişin sağlanması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak mesai mefhumu gözetmeksizin canla, başla hizmet vermektedir.

Toplumda huzur ve güven ortamının sağlanması, kamu düzeninin korunması, suç önleyici tedbirlerin alınması ve faillerin adalete teslim edilmesi gibi hayati önemi haiz görevleri yerine getiren Türk Polis Teşkilatı, vatandaşlarımızla omuz omuza geçen 176 yılın bilgi ve tecrübesiyle hizmet kalitesini her geçen gün artırmaktadır.

Kurulduğu günden beri sürekli kendini geliştiren polis teşkilatımız, insan kaynakları, teknoloji ve alt yapı yönünden gelişmiş ülke emniyet teşkilatlarının seviyesinde milletimize hizmet sunmakta, suç ve suçluyla mücadelesini büyük başarılara imza atarak yerine getirmekte ve milletçe bizleri gururlandırmaktadır.

Hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin devamını kendine ilke edinen, anayasa ve yasalara sadakatle görev yapan emniyet teşkilatımız, halkımızın güvenle sığındığı bir şefkat kapısıdır.

Türk Polisi, terörle ve örgütlü suçlarla yürüttüğü mücadelenin yanı sıra; suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasındaki üstün başarılarıyla halkımızın güven ve takdirlerine mazhar olmuştur.

Terörle mücadele, toplumda emniyet ve asayişin sağlanması, mal ve can güvenliğinin güvence altına alınması için, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan polisimizin ve askerimizin sonuna kadar yanında ve destekçisiyiz. Milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıldönümünü kutluyor, şehit polislerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Türk Polis Teşkilatımızın büyük bir fedakarlık ve hizmet aşkıyla çalışan bütün mensuplarına başarılar diliyoruz." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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