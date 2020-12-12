Bariyerlere çarpan TIR'dan fırlayan sürücü, denize düşerek kayboldu
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Bariyerlere çarpan TIR'dan fırlayan sürücü, denize düşerek kayboldu

12.12.2020 00:23 | Son Güncelleme: 12.12.2020 00:27
Bariyerlere çarpan TIR'dan fırlayan sürücü, denize düşerek kayboldu

MERSİN'in Silifke ilçesinde, sürücülerin korkulu rüyası olan ve 'ölüm virajı' olarak bilinen mevkide kontrolden çıkan TIR, uçurumun kenarındaki bariyerlere çarptı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde, sürücülerin korkulu rüyası olan ve 'ölüm virajı' olarak bilinen mevkide kontrolden çıkan TIR, uçurumun kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'dan fırlayan sürücü Emin Topal (60), yaklaşık 10 metrelik uçurumdan denize düşerek kayboldu.

Kaza, akşam saatlerinde Silifke ilçesi Susanoğlu Mahallesi'nden geçen D-400 karayolu üzerinde geldi. Mersin yönüne giden Emin Topal yönetimindeki 27 VS 078 plakalı TIR, sürücüler arasında ölüm virajı olarak bilinen mevkide, kontrolden çıkarak uçurumdaki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın ön camı patlarken, sürücü Topal araçtan fırlayarak yaklaşık 10 metrelik uçurumdan denize düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kaza nedeniyle Antalya- Mersin karayolu trafiğe kapatılırken, sürücünün bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine de haber verildi. Güvenlik güçleri yolun güvenliğini sağlarken Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir bot da denizde Emin Topal'ı bulmak için arama çalışması başlattı.


Bariyerlere çarpan TIR'dan fırlayan sürücü, denize düşerek kayboldu
Bariyerlere çarpan TIR'dan fırlayan sürücü, denize düşerek kayboldu
Bariyerlere çarpan TIR'dan fırlayan sürücü, denize düşerek kayboldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza EREN

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