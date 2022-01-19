Bariyerlere çarpan otobüsün kapıları açılmayınca yolcular mahsur kaldı - Haberler
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Bariyerlere çarpan otobüsün kapıları açılmayınca yolcular mahsur kaldı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde TEM Otoyolu'nda, bariyerlere çarpan otobüste mahsur kalan 27 yolcu, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

VAN (DHA) - BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde TEM Otoyolu'nda, bariyerlere çarpan otobüste mahsur kalan 27 yolcu, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, dün gece saatlerinde TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesinde meydana geldi. İstanbul'dan Van'a giden Bahattin Cancan yönetimindeki 35 AAE 560 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı. Kazada otobüsün kapıları, bariyerlere sıkıştığı için açılamadı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan yolcuları, bariyerler kesilerek yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtardı.Otobüste bulunan 27 yolcu, güvenli şekilde tahliye edildi. Vinçle çekilen otobüs, yeniden yoluna devam etti.


Bariyerlere çarpan otobüsün kapıları açılmayınca yolcular mahsur kaldı

Bariyerlere çarpan otobüsün kapıları açılmayınca yolcular mahsur kaldı

Bariyerlere çarpan otobüsün kapıları açılmayınca yolcular mahsur kaldı

Bariyerlere çarpan otobüsün kapıları açılmayınca yolcular mahsur kaldı

Bariyerlere çarpan otobüsün kapıları açılmayınca yolcular mahsur kaldı

Bariyerlere çarpan otobüsün kapıları açılmayınca yolcular mahsur kaldı

Bariyerlere çarpan otobüsün kapıları açılmayınca yolcular mahsur kaldı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Dörtdivan, Kaza, Van, Güncel, Haber

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