BARİYERİN SAPLANDIĞI OTOMOBİLDE SÜRÜCÜ YARALANDI

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerin otomobilin arka kapısından girdiği kazada sürücü Ali Vural yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Çorum-Samsun karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Samsun yönünden Çorum'a seyir halinde olan Ali Vural idaresindeki 19 LC 181 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bölünmüş yolun orta kısmındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile bariyer otomobilin arka kapısından girerek diğer taraftan çıktı. Yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobilde sürücü Vural sıkıştı. Sürücülerin ihbarı ile kaza yerine itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, sürücüyü otomobilde sıkıştığı yerden çıkardı. İlk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen sürücü tedavi altına alındı.