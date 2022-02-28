Barista ne demek? Barista anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Barista kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Barista anlamı ne? Barista ne demek?

BARİSTA NE DEMEK?

Barista; espresso yapan, sunan ve bilen kişiye denir. Barista kelimesi İtalyancadan gelmektedir ve kelimenin ilham kaynağı barmendir. İtalya'da erkek baristalara baristi, kadın baristalara bariste denmektedir.

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