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Barista ne demek? Barista anlamı ne?

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Barista ne demek? Barista anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Barista, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Barista ne demek? Barista anlamı ne? İşte, Barista kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Barista kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Barista anlamı ne? Barista ne demek?

BARİSTA NE DEMEK?

Barista; espresso yapan, sunan ve bilen kişiye denir. Barista kelimesi İtalyancadan gelmektedir ve kelimenin ilham kaynağı barmendir. İtalya'da erkek baristalara baristi, kadın baristalara bariste denmektedir.

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