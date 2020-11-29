Barışmayı kabul etmediği husumetlisinin evine kurşun yağdırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Barışmayı kabul etmediği husumetlisinin evine kurşun yağdırdı

29.11.2020 22:40 | Son Güncelleme: 29.11.2020 23:13

Aydın'da, aralarında husumet bulunan iki ailenin kavgası sokağa taştı. Barışmayı kabul etmeyen taraf, hasmının evine kurşun yağdırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan şüpheliler için geniş çaplı çalışma başlattı.

Aydın'da aralarında husumet bulunan iki ailenin tartışmasında, barışmayı kabul etmeyen taraf hasmının evine kurşun yağdırdı.

Olay, Efeler'e bağlı Cuma Mahallesi 205 sokakta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A.G. ile M.B., U.B., M.B ve M.A. geçtiğimiz günlerde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Aradan geçen iki günün ardından C.A.G. akşam saatlerinde tartıştığı kişilerin evlerine giderek barışma teklifinde bulundu. Husumetlileri C.A.G.'nin barışma teklifini geri çevirerek evden kovdu.

Barışmayı kabul etmediği husumetlisinin evine kurşun yağdırdı

POMPALI TÜFEKLE 5 EL ATEŞ ETTİ

C.A.G. sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evine geri döndü. C.A.G.'nin eve dönmesinin ardından husumetlileri plakası alınamayan bir otomobil ile evlerinin önüne gelerek pompalı tüfek ile 5 el ateş etti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! İşte masadaki konular
Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! İşte masadaki konular
Tarihi zaferin ardından Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye olay yaratacak üç gönderme birden
Tarihi zaferin ardından Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye olay yaratacak üç gönderme birden
Dışarıdan eve gelen anne ve baba, 17 yaşındaki kızlarını korkunç halde buldu
Dışarıdan eve gelen anne ve baba, 17 yaşındaki kızlarını korkunç halde buldu
Barışmayı kabul etmediği husumetlisinin evine kurşun yağdırdı

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Olayda ölen yada yaralanan olmazken, geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçan şüpheliler için polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Barışmayı kabul etmediği husumetlisinin evine kurşun yağdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Osman Kavala Mustafa Şentop Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Fuat Çapa Okan Buruk Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Bursa Oyunlar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Barışmayı kabul etmediği husumetlisinin evine kurşun yağdırdı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 23:14:00. #1.14#
title