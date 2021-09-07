Son dakika haberi | Barışmayan eski eşini sokak ortasında 10 yerinden bıçakladı...Dehşet anları kamerada
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Son dakika haberi | Barışmayan eski eşini sokak ortasında 10 yerinden bıçakladı...Dehşet anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Barışmayan eski eşini sokak ortasında 10 yerinden bıçakladı.

Barışmayan eski eşini sokak ortasında 10 yerinden bıçakladı...Dehşet anları kamerada

SİVAS - Yeniden kendisi ile evlenmek istemeyen eski eşini defalarca bıçakladı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz günlerde Sivas'ta Yenişehir Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. L.E. isimli kişi 7 ay önce boşandığı eşi E.D'nin iş yerine barışmak istediğini söyledi. E.D. teklifi kabul etmeyince çift arasında tartışma yaşandı. L.E. sokak ortasında E.D'yi 10 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken L.E. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. E.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerası ile anbean kaybedildi.

Son dakika haberi | Barışmayan eski eşini sokak ortasında 10 yerinden bıçakladı...Dehşet anları kamerada
Son dakika haberi | Barışmayan eski eşini sokak ortasında 10 yerinden bıçakladı...Dehşet anları kamerada
Son dakika haberi | Barışmayan eski eşini sokak ortasında 10 yerinden bıçakladı...Dehşet anları kamerada
Son dakika haberi | Barışmayan eski eşini sokak ortasında 10 yerinden bıçakladı...Dehşet anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş

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Son dakika haberi | Barışmayan eski eşini sokak ortasında 10 yerinden bıçakladı...Dehşet anları kamerada - Haberler
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