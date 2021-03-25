Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu
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Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu

25.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:38
Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu

Bolu'da, barışmak için kız arkadaşının evine giden genç, kız arkadaşı teklifini kabul etmeyip kapıyı açmayınca kendisini silahla karnından vurdu.

Bolu'da, barışmak için kız arkadaşının evine giden genç, kız arkadaşı teklifini kabul etmeyip kapıyı açmayınca kendisini silahla karnından vurdu. Kanlar içinde yerde kalan genç hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 08.15 sıralarında Sümer mahallesi Saroz sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Bahadır M. (30) isimli genç aralarında sorun olan kız arkadaşıyla barışmak için Elif Pınar Ö.'nün evine gitti. Elif Pınar Ö., barışma teklifini kabul etmeyerek evin kapısını açmak istemedi. Bahadır M., kız arkadaşının barışma teklifini kabul etmemesi üzerine yanında bulunan silahla kendisini karnından vurdu. Silah sesini duyan Elif Ö., kapıyı açtığında Bahadır M.'nin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bahadır M. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Bahadır M.' nin hayati tehlikesini bulunmadığı öğrenildi.

Korku dolu anlar yaşayan Elif Pınar Ö. polis ekiplerine, "Evde yalnız yaşıyordum. Kapıyı açmadığım için olayın nasıl olduğunu görmedim. Olaydan sonra eve babam geldi" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu
Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu
Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu
Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu
Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu
Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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