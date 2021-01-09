Barışmak için yanına gittiği arkadaşını vuran saldırgan: Helallik almak için gitmiştim, panikledim

İstanbul'da bir şahıs, askere gidecek arkadaşı ile barışmak için yanına gitti. Yaklaştığı arkadaşı, cebinden metal bir cisim çıkarınca panikleyen şahıs tabancasını çıkararak arkadaşını vurdu. Yaralı arkadaş hastaneye kaldırılırken, yakalanan saldırgan "Helallik istemek için yaklaşmıştım, cebinden bir şey çıkarınca panikledim" ifadelerinde bulundu.

Geçtiğimiz Pazartesi günü saat 21.30 sıralarında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre Örnektepe Meydanı'na gelen Deniz İ., 15 gün sonra askere gidecek olan arkadaşı İbrahim Uysal ile aralarındaki husumeti bitirmek ve barışmak istedi.

PANİKLEYEREK ATEŞ AÇTI

Uysal ile konuşmak ve helalleşmek isteyen Deniz İ., arkadaşının yanına yaklaştı. Ancak Uysal, İ.'yi iterek cebinden de metal bir cisim çıkarttı. Bunun üzerine panikleyen Deniz İ. asker eğlencesi için yanında bulundurduğu tabancasını çekerek Uysal'a ateş açtı. Saldırgan ardından koşarak kayıplara karışırken, Uysal ise ayağından yaralandı. Yaşanan saldırı olayı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı Uysal ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında yaralının ifadesine başvuran Kağıthane polisi, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kameralara saatlerce izleyen polis, eşkalini belirlediği şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Emniyette, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun" suçundan kaydı bulunan Deniz İ., ertesi gün saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'ndeki evinde olayda kullandığı tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan şüpheli Deniz İ.'ye, kasten yaralama" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

HELLALİK İSTEMEK İÇİN YAKLAŞMIŞ

Şahıs ifadesinde, İbrahim Uysal'ı mahalleden tanıdığını daha önceden aralarında husumet olduğunu ve bu yüzden kendisini darbettiğini, ancak şikayette bulunmadığını söyledi. Şahıs olayın olduğu gün Uysal'ın Örnektepe Meydan'da 4-5 kişiyle oturduğunu gördüğünü, 15 gün sonra askere gideceği için kendisinden helallik almak için yanına yaklaştığını, konuşmak istediği esnada kendisini ittiğini daha sonra cebinden metal bir cisim çıkardığını görmesi üzerine asker eğlencesi için bulundurduğu silahını korkutma amacıyla çıkardığını, ancak panik yaparak silahın ateş aldığını söylediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı