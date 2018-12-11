Barışmak İçin Bir Araya Gelen Grup Kavga Etti: 4 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde barışmak için bir araya gelen grup arasında çıkan kavgada 3'ü bıçakla, 1'i de darp edilmek üzere 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında araç satışı nedeniyle alacak verecek davası olan Hakan Tanrıkulu (26) ile Basri Ceylan (46), Gökhan Ceylan (23) ve Yasin Akbulut (51), barışmak için Kasım Efendi Caddesi üzerinde buluştu. Bir müddet sonra tartışmaya başlayan 4 kişi birbirine girdi. Kavga sırasında Hakan Tanrıkulu, belindeki bıçakla Basri Ceylan, Gökhan Ceylan ve Yasin Akbulut'u bıçakla yaraladı. Hakan Tanrıkulu ise darp edilerek yaralandı. 4 yaralı da olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.