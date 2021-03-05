Barışma teklifini reddeden eşini satırla yaraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Barışma teklifini reddeden eşini satırla yaraladı

05.03.2021 15:26 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:30
Barışma teklifini reddeden eşini satırla yaraladı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Osman T. (65) barışma isteğini reddeden ayrı yaşadığı eşi Naciye T.'yi (48) satırla yaraladı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Osman T. (65) barışma isteğini reddeden ayrı yaşadığı eşi Naciye T.'yi (48) satırla yaraladı. Vücuduna 10 satır darbesi alan Naciye T. tedaviye alınırken, gözaltına alınan Osman T. ise tutuklandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Pırlanta Sokak'ta meydana geldi. Naciye T.'yi sokakta kanlar içinde yatarken görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Naciye T.'yi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Naciye T.'nin baş ve boyun kısmında 10 kesik olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili araştırma yapan polis, Naciye T.'nin yaklaşık 2 yıldır ayrı yaşadığı eşi Osman T.'yi yakaladı. Osman T.'nin 5 çocuk annesi eşini yaraladığı satıra da el konuldu.

Emniyetteki ifadesinde, eşi barışma teklifini geri çevirince olayın yaşandığını söyleyen Osman T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Barışma teklifini reddeden eşini satırla yaraladı
Barışma teklifini reddeden eşini satırla yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol POLAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Cemal Hünal Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Can Bartu Fatih Terim Mustafa Yumlu Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Barışma teklifini reddeden eşini satırla yaraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 15:30:31. #1.16#
title