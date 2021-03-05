Barışma teklifini reddeden eşini satırla yaraladı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Osman T. (65) barışma isteğini reddeden ayrı yaşadığı eşi Naciye T.'yi (48) satırla yaraladı. Vücuduna 10 satır darbesi alan Naciye T. tedaviye alınırken, gözaltına alınan Osman T. ise tutuklandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Pırlanta Sokak'ta meydana geldi. Naciye T.'yi sokakta kanlar içinde yatarken görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Naciye T.'yi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Naciye T.'nin baş ve boyun kısmında 10 kesik olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili araştırma yapan polis, Naciye T.'nin yaklaşık 2 yıldır ayrı yaşadığı eşi Osman T.'yi yakaladı. Osman T.'nin 5 çocuk annesi eşini yaraladığı satıra da el konuldu.

Emniyetteki ifadesinde, eşi barışma teklifini geri çevirince olayın yaşandığını söyleyen Osman T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol POLAT