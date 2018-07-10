Barış Yürüyüşü" Potoçari'de Sona Erdi (2) - Potoçari

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 11 Temmuz 1995'te başlayan soykırımda hayatta kalmak isteyen Boşnak sivillerin Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı orman yolunda düzenlenen "Barış Yürüyüşü", katılımcıların Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşmasıyla sona erdi.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımından kurtulmak isteyenlerin kullandığı ve halk arasında "ölüm yolu" olarak da anılan güzergahta düzenlenen üç günlük yürüyüşe farklı ülkelerden 6 binin üzerinden insan katıldı.

Yürüyüşe İstanbul'dan katılan Kemal Özden, uzun süredir katılmayı planladığı Barış Yürüyüşü'nün yağmurlu havadan dolayı zorlu geçtiğini belirterek, "Bundan 23 yıl önce yaşanan soykırımın acısı hala yürüdüğümüz yollarda hissedilebiliyordu. Kardeşlerimize yalnız olmadıklarını göstermek için bu insani yürüyüşe katıldık." dedi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama ve kurtarma ekibinden Yavuz Bayram da yürüyüşün "duygu yüklü ve hüzünlü" geçtiğini söyleyerek, yaklaşık 100 kişilik bir grup olarak yürüyüşe katıldıklarını aktardı.

İstanbul'dan bir başka katılımcı Burak Özcan ise dünyada zulüm gören her mazlumun yanında olmak için yürüyüşe destek verdiklerini vurguladı.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Barış Yürüyüşü'ne katılan binlerce insan, 8-10 Temmuz'da düzenlenen yürüyüşün ardından geldikleri Potoçari Anıt Mezarlığı'nda soykırım kurbanları için dua etti.

Her gün yaklaşık 35 kilometre yol yürüyen farklı milletlerden katılımcılar, orman yolunda kurulan belirli noktalarda dinlenerek soykırımdan sağ kalmayı başaran Boşnakların yaşadığı zulümleri kendilerinden dinleme imkanı da buldu.

Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Nezuk kasabasından 8 Temmuz'da başlayan Barış Yürüyüşü'nün sona erdiği bildirildi.

Motosikletliler ve maratoncular da Potoçari'ye ulaştı

Bu arada, farklı ülkelerden gelen ve bu sabah başkent Saraybosna'dan hareket eden 600 civarında motosikletli de Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı.

Öte yandan Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar şehrinden 6 Temmuz'da başlayan Vukovar-Srebrenitsa Maratonu'na katılanlar da anıt mezarlığa ulaşarak, soykırım kurbanları için saygı duruşunda bulundu.

Vukovar'dan Potoçari'ye kadar 227 kilometrelik yol kateden 5 atletten biri olan Elvir Rakipovic, 1990'lı yıllardaki savaşta Vukovar'da da çok sayıda sivilin öldürüldüğünü anımsatarak, "Maratonu, etnik ayrım gözetmeksizin savaşta hayatını kaybeden tüm kurbanlara adıyoruz." dedi.

Srebrenitsa soykırımı

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan Boşnak siviller Sırplara teslim edilmişti.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak sivili ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletmişti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömülmüştü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yılki törenlerde de kimlik tespiti tamamlanan 35 kurban daha defnedilecek.