Barış Yarkadaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Barış Yarkadaş'ın hayatı ve biyografisi!
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BARIŞ YARKADAŞ KİMDİR?
Barış Yarkadaş (2 Ağustos 1974), Türk gazeteci, siyasetçi ve yazar. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili seçildi.
Barış Yarkadaş doğum tarihi : 2 Ağustos 1974
Barış Yarkadaş kaç yaşında : 46 yaşında
Barış Yarkadaş mesleği ne : Gazeteci, siyasetçi ve yazar
Barış Yarkadaş nereli : Kars
Barış Yarkadaş, 2 Ağustos 1974'te, Zülfiye ve Rasim Yarkadaş'ın oğlu olarak Susuz, Kars'ta dünyaya geldi. 1988'de ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Anadolu Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi mezunudur.
KİTAPLARI
Hepsi Yaralar Sonuncusu Öldürür. İstanbul: Babil Yayınları.
Aksaray'ın Sırları. İstanbul: Asi Kitap. 2015.