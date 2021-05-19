Barış Yarkadaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Barış Yarkadaş'ın hayatı ve biyografisi!
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Barış Yarkadaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Barış Yarkadaş'ın hayatı ve biyografisi!

Barış Yarkadaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Barış Yarkadaş'ın hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Barış Yarkadaş geliyor. Peki, Barış Yarkadaş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Barış Yarkadaş'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Barış Yarkadaş kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç merak edilmektedir. Barış Yarkadaş ile ilgili bilgilere yazımızdan bakabilirsiniz.

BARIŞ YARKADAŞ KİMDİR?

Barış Yarkadaş (2 Ağustos 1974), Türk gazeteci, siyasetçi ve yazar. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili seçildi.

Barış Yarkadaş doğum tarihi : 2 Ağustos 1974

Barış Yarkadaş kaç yaşında : 46 yaşında

Barış Yarkadaş mesleği ne : Gazeteci, siyasetçi ve yazar

Barış Yarkadaş nereli : Kars

Barış Yarkadaş, 2 Ağustos 1974'te, Zülfiye ve Rasim Yarkadaş'ın oğlu olarak Susuz, Kars'ta dünyaya geldi. 1988'de ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Anadolu Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi mezunudur.

KİTAPLARI

Hepsi Yaralar Sonuncusu Öldürür. İstanbul: Babil Yayınları.

Aksaray'ın Sırları. İstanbul: Asi Kitap. 2015.

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Barış Yarkadaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Barış Yarkadaş'ın hayatı ve biyografisi! - Haberler
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