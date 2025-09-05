Barış Yarkadaş kimdir? Barış Yarkadaş kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Televizyon programlarında paylaştığı görüşler ve siyasi analizleri ile gündemde yer bulan Barış Yarkadaş, izleyicilerin araştırdığı isimlerden biri haline geldi. Peki, Barış Yarkadaş kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte yaşamına dair öne çıkan bilgiler…

BARIŞ YARKADAŞ KİMDİR?

Barış Yarkadaş, 1974 yılında Kars'ın Susuz ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kars'ta tamamladıktan sonra 1988 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'un Üsküdar ilçesine yerleşti. Lise eğitimini Sultanahmet Matbaa Meslek Lisesi'nde bitirdi. Üniversite eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü ile Marmara Üniversitesi Matbaacılık Bölümü'nde sürdürdü. Üniversite yıllarında gazeteciliğe profesyonel adım attı.

GAZETECİLİK KARİYERİ

Yarkadaş, Yeni Doğu, Güneş, Yeni İstanbul, Halkın Gücü, Radyo Yenigün ve KMP Anadolu TV'de çalışarak mesleğe deneyim kattı. Ayrıca TV 8'in kuruluş sürecinde de görev aldı. Bu dönemde Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Şube Başkanlığı'nı üstlendi ve iki kez seçildi. Başkanlığı süresince sektörün sorunlarının çözümü için aktif mücadele yürüttü. Star ve Hürriyet gazeteleri başta olmak üzere pek çok yayın kuruluşunda görev aldı.

YAYIN VE MEDYA ÇALIŞMALARI

2006 yılında Gerçek Gündem adlı internet sitesini kuran Yarkadaş, medya alanında önemli bir girişime imza attı. M1 TV, Dem TV, Kent TV, Cem TV, Kent Radyo, Yön Radyo ve Box Radyo'da programlar yaptı. 2011 yılından itibaren Halk TV'de aktif görev üstlendi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Yarkadaş, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin ödüllerine layık görüldü.

YAZARLIK VE KİTAPLARI

Gazeteciliğin yanında yazarlık da yapan Barış Yarkadaş'ın "Hepsi Yaralar Sonuncusu Öldürür" ve "Aksaray'ın Sırları" adlı iki kitabı bulunmaktadır.

SİYASİ KARİYERİ

7 Haziran ve 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimlerde, 25. ve 26. dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye girdi.