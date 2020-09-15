Barış Yarkadaş kimdir? Barış Yarkadaş kaç yaşında, nereli? Barış Yarkadaş hayatı ve biyografisi! Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Barış Yarkadaş izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Barış Yarkadaş kaç yaşında, nereli? Barış Yarkadaş hayatı ve biyografisi! Barış Yarkadaş kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Barış Yarkadaş hakkında araştırmalar yapılıyor. Barış Yarkadaş kimdir? Barış Yarkadaş kaç yaşında, nereli? Barış Yarkadaş hayatı ve biyografisi! BARIŞ YARKADAŞ KİMDİR? 2 Ağustos 1974'te Kars'ın Susuz ilçesinde doğdu. Baba adı Rasim, anne adı Zülfiye'dir. Gazeteci-Yazar; Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Marmara Üniversitesi Matbaacılık Bölümünde öğrenim gördü. Çeşitli basın-yayın kuruluşlarında çalıştı. Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Şube Başkanlığı yaptı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesidir. Yayımlanmış 2 kitabı bulunmaktadır. İngilizce bilen Yarkadaş, bekârdır.