Barış Terkoğlu'nun avukatı Ersöz: Tutuklamanın nedeni gelecek hafta çıkması beklenen kitap! Barış Terkoğlu'nun avukatı Hüseyin Ersöz, Odatv Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Terkoğlu'nun devlet içindeki çeteleşmeyi yazdıkları bir kitap çıkarmak üzere olduklarını ve bu nedenle tutuklandıklarını söyledi.

Barış Terkoğlu'nun avukatı Hüseyin Ersöz, Odatv Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Terkoğlu'nun devlet içindeki çeteleşmeyi yazdıkları bir kitap çıkarmak üzere olduklarını ve bu nedenle tutuklandıklarını söyledi. Kitabın isminin Mahrem-2 olduğunu belirten Ersöz, "Son düzeltmeler yapılıyordu. Bir hafta daha olsaydı yayınlanacaktı. Kitap hazırlanırken kitaptaki bütün muhataplar aranıp cevap hakkı soruluyordu. Dolayısıyla birçok kişinin kitaptan haberi vardı. Bir gerekçe üretilmesi gerekiyordu. Bu haber gerekçe yapıldı" dedi.

Son bir haftada, Odatv Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç, Libya'da şehit olan bir MİT mensubunun cenazesi ile ilgili haber yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı. Aynı zamanda aynı haberi yayınladıkları gerekçesiyle Yeni Yaşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser de yeniden gözaltına alınmalarının ardından tutuklandı. Tutuklanmalara ilişkin süreci ve yargı sürecini Barış Terkoğlu'nun avukatı Hüseyin Ersöz, Şirin Payzın'a yorumladı.