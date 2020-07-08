Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım Survivor 2020'de finale günler kala yarışmaya veda eden isim Sercan Yıldırım oldu. Final öncesi yarışmaya veda eden Sercan, arasının bozuk olduğu Barış ile sarılırken aralarındaki diyalog herkesi şaşırttı. Sercan'a sarılan Barış'ın "Nisa olayında ben seni hiçbir zaman satmadım" demesi dikkat çekti.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam 129. bölümüyle ekrana geldi. Yasin, Berkan ve Sercan arasında en az oyu alarak hayallerine ve yarışmaya veda eden isim Sercan Yıldırım oldu. Sercan, konseyde arkadaşlarına veda ederken duygusal anlar yaşadı.

5 KERE ÜST ÜSTE DOKUNULMAZLIK KAZANMIŞTI

Sercan, son 6 dokunulmazlık oyunun 5'ini kazanmış, ancak birinde Cemal Can'a kaybetmişti. Cemal Can'ın aday gösterdiği Sercan, büyük final öncesinde yarışmadan elendi.

Survivor'dan elenen Sercan, veda konuşmasında ise, "Duygusallığım elendiğim için değil burada geçirdiğim vakit için. Survivor hayatımı etkiledi. Burada her şeyi yaşadım diyebilirim. Burası beni yeniden hayata döndürdü. İçim rahat gidiyorum, buradakiler de burada olmayanlar da bana çok şey kattı. Ben buradaki tüm yarışmacı arkadaşlarımı ayrı ayrı çok seviyorum. Ailemi, sevenlerimi gururlandırdığımı düşünüyorum" dedi.

ACUN ILICALI: BURADAN BAŞIN DİK ÇIKIYORSUN

Acun Ilıcalı ise "Yıllarca unutulmayacak bir performans sergiledin. Tarzın, tavrın, efendiliğinle. Benim için daha ileriye gitmesi gereken bir yarışmacıydın. Üzüldüm. Buradan başın dik olarak çıkıyorsun. Dışarıda takdiri çok daha iyi duyacaksın. Eminim Bursaspor'da şampiyon olduğun dönemin tazelendiğini hissedeceksin" şeklinde konuştu.

"SENİ KORUYAMADIM"

Sercan'ın vedası sırasında duygusal anlar yaşandı. Adadaki yakın dostu Elif, Sercan'ın elenmesinin ardından gözyaşlarına boğuldu. Sercan ile vedalaşırken zor anlar yaşayan Elif, "Kendin için savaştın, benim için savaştın ama ben seni koruyamadım" ifadelerini kullandı. Sercan ise Elif'i teselli etmeye çalıştı.

"BEN SENİ HİÇBİR ZAMAN SATMADIM"

Survivor'da Sercan'ın vedası sırasında ise en ilginç sözler uzun zamandır aralarının açık olduğu Barış'tan geldi. Barış, Sercan'a sarılarak veda ederken, "Nisa olayında ben seni hiçbir zaman satmadım" dedi. Sercan ise "Yok tabi, o konuyu hiç bir zaman şey yapma" diyerek Barış'a destek verdi.