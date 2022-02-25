Barış ile ilgili sözler ve tarihte ünlü isimlerin barışla ilgili sözleri vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Daha çok Facebook, Twitter, İnstagram ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarında paylaşılan barış sözleri hakkında haberimizde Barış sözleri 2022: Barış ile ilgili sözler! Barış ile ilgili cümleler ve kısa barış sözleri! yer verilmiştir. İşte barışla ilgili sözler...

BARIŞ SÖZLERİ

İyi bir savaş veya kötü bir barış hiç olmamıştır. ~ Benjamin Franklin

Barış bile, büyük bedellerle satın alınır. ~ Benjamin Franklin

Barış istiyorsanız savaşa hazır olun. ~ Sezar

Kötü bir barış, savaştan daha berbattır. ~ Gaius Cornelius Tacitus

Üç barış vardır: Birinci barış, en önemli barıştır. İnsan ruhundadır o. İnsan, kainatla ve kainatın bütün güçleri ile olan ilişkisini, beraberliğini fark ettiğinde, kainatın merkezinde Büyük Ruh 'un durduğunu ve bu merkezin her yerde, her birimizin içinde olduğunu fark ettiğinde birinci barış sağlanmıştır. Bu gerçek barıştır, diğerleri sadece bunun akisleridir. İkinci barış iki fert arasında olan barıştır. Üçüncü barış ise iki millet arasında yapılır. Fakat hepsinden önce, anlamalısınız ki 'gerçek barış' dediğim birinci barış, insanın ruhundaki barış yoksa ne fertler ne de milletler arasında barış olabilir. ~ Kızılderili atasözleri Kızılderili atasözü

Daimi barışın tesis edilmesi tamamen ülkelerin anlaşmasına bağlıdır. Daimi barışın tesisi tüm ülkeler için yarar sağlar. Barış için uluslararası bir federasyon oluşturulduğunda bu kurum uzun süre yürürlükte kalabilir ve barışı gerçekleştirebilir. ~ Jean-Jacques Rousseau

Kendinizden başka kimse size barış getiremez. ~ Ralph Waldo Emerson

İnsan savaş gibi inanmadığı bir şey için acı çekeceğine, barış gibi inandığı bir dava uğruna ölse daha iyi değil mi. ~ Albert Einstein

Barışın sürekli olmadığı bir dünyada, kültürel doku ve ekonomik yapıda gelişme olmaz. Çünkü barış toprağa düşen bir buğday tanesine benzer. Her buğday tanesi yedi başak verir. Her bir başakta yüz buğday tanesi vardır. Bunun için, geçmişte bilgiyi bilgeliğe dönüştüren her iktidar, savaştan önce barışın yanında yer almış ve barışı desteklemiştir. ~ Ersin Nazif Gürdoğan

Barış zamanında oğullar babalarını toprağa verirler, savaş zamanında ise babalar oğullarını toprağa verirler. ~ Herodot

Anladım ki, barışmak savaşmaktan daha zormuş. ~ Gerry Adams

Eğer herkes başka bir televizyon seti yerine barış isteseydi, o zaman barış olurdu. ~ John Lennon

Her barış hareketinin arkasında savaş arzusundan daha yüksek bir tutku olmalıdır. Barış için mücadele etmeye ve barış için ölmeye hazır olmayan kimse pasifist olamaz. ~ Mary Heaton

Yurtta barış dünyada barış. ~ Mustafa Kemal Atatürk

Barışın hiçbir maliyeti yoktur. Buna ek olarak tüm masrafıyla herhangi bir zaferden son derece daha avantajlıdır. ~ Thomas Paine

Özel bir biçimde, bütün insanların, hayvanların da bizim gibi canlılar olduğunu, onları korumamız ve kendimizi sevdiğimiz kadar onları da sevmemiz gerektiğini anlamaları için iki kat daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var. Barışın temeli bu işte. Barışın ve huzurun temeli bütün mahlukata hürmet göstermektir... Herkese hürmet göstermedikçe -kendimize, hayvanlara ve bütün yaşayan varlıklara hürmet göstermedikçe huzuru ve barışı sağlayamayız... Onları sömürmeye son vermedikçe -onları bilim adına sömürmeye, spor adına sömürmeye, moda adına sömürmeye, ve evet, yemek adına sömürmeye son vermedikçe, hayvanlara karşı nazik olamayız, onları savunamayız. ~ Cesar Chavez

adına sömürmeye, moda adına sömürmeye, ve evet, yemek adına sömürmeye son vermedikçe, hayvanlara karşı nazik olamayız, onları savunamayız. ~ Cesar Chavez Sadece barışçı değil, militan bir barışçıyım. Barış için savaşmaya hazırım. ~ Albert Einstein

Şiddeti ve korkunç trajediyi durdurmak için kişi, barış şarkıları söylemekten biraz daha fazlasını yapmalıdır. ~ Steve Best

Martin Luther King'in şiddet ve ayrımcılıktan uzak paradigmatik "dünya evi" vizyonu, eşitlik ve barış değerleri bütün hayvan türlerini kapsayacak şekilde genişletilmedikçe her yanından kan akan bir mezbahadan başka bir şey değildir. ~ Steve Best

İnsan diğer varlıkların acımasız yok edicisi olduğu sürece sağlık ya da barış nedir bilmeyecektir. İnsanlar hayvanları katlettiği sürece birbirlerini öldürecekler. Cinayet ve acı tohumları eken sevinç ve sevgi biçemez. ~ Pisagor

Adaletin olmadığı yerde güvenli bir barış olamaz. ~ Aung San Suu Kyi

? İlle de barış diyorum. İnsanlığımızı kaybetmeden bir an önce barış diyorum. İnsanın hiçbir amacı onurlu bir barıştan daha değerli değil. ~ Sezen Aksu

Barış, sadece sessizce oturup hiçbir şey yapmadan sağlanamaz. Barış bundan çok daha fazlasıdır. Tabii ekonomiyi işin içinden çıkaramayız. İnsanlar fakirse, evleri ve yiyecekleri yoksa barıştan söz edemeyiz. Barış, dengeyi sağlamanın esaslarından biridir. - Yusuf İslam

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