'Barış Pınarı' şehidine son görev

11.10.2019 18:05

Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'dan Akçakale'ye yaptığı roketli saldırıda şehit düşen kamu görevlisi Cihan Güneş, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan ve cenaze aracına binen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şehidin babası Süleyman Güneş'i teselli etti.

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad ile Resulayn ilçelerinden teröristler tarafından yapılan roketli saldırı sonucu ilk görev yerinde şehit olan 2 yıl önce Şanlıurfa Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne atanan ve 1 yıldır Akçakale'de görevli olduğu öğrenilen Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş (31) şehit düştü. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Güneş'in memleketi Salihli'ye önce acı haberi ulaşırken, daha sonra Türk bayrağına sarılı naaşı ulaştı.

Zekiye-Süleyman Güneş çiftinin 2 çocuğundan birisi olan Şehit Cihan Güneş'in Türk bayrağına sarılı naaşı hava yolu ile Şanlıurfa'dan Akhisar'a getirildi. Akhisar'dan karayolu ile Salihli'ye getirilen Güneş'in naaşı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine getirilip helallik alınırken, daha sonra cenaze namazının kılınacağı Hamidiye Camisine getirildi. Baba Süleyman Güneş metanetini korurken, anne Zekiye ve kardeşi Cansu tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Cenaze namazı sonrası Bakan Albayrak cenaze arabasına binip, şehidin babasına destek oldu.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, Semra Kıvırcık, İsmail Bilen, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, oda ve dernek yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Müftü Adem Karakelebek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit kamu görevlisi Cihan Güneş, Karaağaç Mezarlığı'ndaki Şehitliğe defnedildi.

(Behzat Akcan-Tolga Tahçı-Aykut Yeniçağ/İHA)

Kaynak: İHA