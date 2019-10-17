Barış Pınarı Harekatı'na destek - Mehmetçik için kurban kesildi, dua edildi

17.10.2019 19:38

Yozgat'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla mevlit okutuldu, kurban kesildi.

Vali Kadir Çakır, Çapanoğlu Büyük Camisi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, programı düzenleyen emniyet ve jandarma teşkilatına teşekkür etti.

Çakır, "Dünyada şu anda hiçbir ordunun cesaret edemeyeceği bir alana ordumuz, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde girdi. Şehitlerimiz oluyor. Vatanın birliği ve bütünlüğü için şehit olan tüm askerlerimize, polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. İşimizi en iyi şekilde yapmalıyız, bunun yanında da dua da etmeliyiz. Allah ordumuzu muzaffer eylesin." dedi.

İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk de "Türk beklenendir" düsturu ile ülke dışındaki yasa dışı terör örgütü mensuplarının yapmış olduğu saldırıları defetmek maksadıyla düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın devam ettiğini anımsattı.

Esertürk, "Bir Müslüman olarak bizlerin en büyük silahı dualarımızdır. Bu maksatla Çapanoğlu Büyük Camisi'nde jandarma ve emniyet teşkilatı olarak sınır ötesindeki askerlerimizin başına gelecek musibetlerin defi maksadıyla bu programı düzenliyoruz. Allah ordumuza güç kuvvet sabır versin. Şehitlerimize rahmet eylesin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından cami avlusunda kurban kesildi. İl Müftüsü Salih Sezik Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için dua etti.

Programa, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun, kurum müdürleri, emniyet ve jandarma personeli ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA