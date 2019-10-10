Barış Pınarı Harekatı'na destek

10.10.2019 07:58

Cami içindeki cemaat

İmam Hatip Abdullah Ay'ın Fetih Suresi'ni okuması

MERSİN - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hatay, Mersin, Osmaniye ve Adana'daki camilerde Fetih Suresi okundu.

Kaynak: AA