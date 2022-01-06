Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şark çıbanı hastalığına yönelik rapor hazırlandı - Haberler
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şark çıbanı hastalığına yönelik rapor hazırlandı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şark çıbanı hastalığına yönelik rapor hazırlandı
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şark çıbanı olarak bilinen Leishmaniasis vakalarına ilişkin Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından saha çalışması yapılarak rapor hazırlandı.

ŞANLIURFA (AA) - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şark çıbanı olarak bilinen Leishmaniasis vakalarına ilişkin Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından saha çalışması yapılarak rapor hazırlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı ile Bulaşıcı Hastalıklar birimlerince Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şark çıbanı hastalığına yönelik çalışma yapıldı.

Şark çıbanı vakalarına yönelik sahada araştırma yapan ekipler, hastalığa karşı alınacak önlemleri tespit etti.

Saha çalışmasının ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Abdullah Solmaz, Suriye Görev Gücü Başkanı Dr. Abdulkadir Kısmet ve Rasulayn bölgesinden sorumlu Vali Yardımcısı Muhammed Usame Soysal'a sunum yapılarak, hazırlanan "Resulayn bölgesinde 2021 yılında artan Şark Çıbanı olguları konusunda durum tespiti ve öneriler" raporu verildi.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri

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