Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
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Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti

'Survivor 2020' yarışmasının şampiyonluk adayı olarak gösterilen ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı, üst üste 8. defa SMS birinciliğini alarak Survivor 'da bir ilke imza attı.

11.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:31

'Survivor 2020' yarışmasının şampiyonluk adayı olarak gösterilen ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı, üst üste 8. defa SMS birinciliğini alarak Survivor 'da bir ilke imza attı. Instagram takipçi sayısının 1.7 milyona ulaştığı Yağcı'nın gitmeden önce attığı son fotoğrafa gelen yorum sayısı 7.5 milyonu geçti.

Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
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