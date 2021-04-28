Barış Murat Yağcı "Her Şeye Rağmen" video klibi yayında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Barış Murat Yağcı "Her Şeye Rağmen" video klibi yayında

Barış Murat Yağcı 'Her Şeye Rağmen' video klibi yayında
Hürriyet - Haberler | Magazin

Söz ve müziği Murat Güneş imzalı şarkının düzenlemesini Ufuk Kevser üstlendi.

Söz ve müziği Murat Güneş imzalı şarkının düzenlemesini Ufuk Kevser üstlendi. Video klibin yönetmen koltuğuna Tolga Doğruer oturdu.

"Her Şeye Rağmen" in sözleri...

Sana mı soracağım ha ne yaşayacağımı

Tenimde neyi nasıl taşıyacağımı

Özgür ruhlar meydan okurlar

Bilirim hep kime kafa tutacağımı

Bitmiyor bitmez mücadele

Bizimki bilerek kadere müdahale

Başka herkesin hayat şarkısı

Bana Can Bonomo sana dale don dale

Bu hayat sana verilen armağan

Çok var yaşayan o paketi açmadan

Demem o ki yani no pain no gain

Kim kazanır tabii korkup kaçmayan

Yavaş yavaş sessizce ince ince

Bulur hak yerini günü gelince

Kiminin yarası kiminin parası

Bitmiyo dahası bi' düşününce

Her şeye rağmen devrilmediysem

Sebebi içimdeki dev hey gidi hey hey

Kalk sen ayağa haykır dünyaya

Geçmeyen acı var mı hiç son sözüm budur hakim bey

Zafer hep inananlarındır değil mi

Yaşamak dediğin çalışmaya tabi

Ben sana ırgat sen aristokrat

Yok ya haksız mıyım abi

Filler tepişir ezilir çimenler

Saymayı bilmeyen rekortmenler

Sabah altıda kalkıp işe gidiyor

Gerçek hayattaki o supermanler

Halk adamı olacaksın Hulk

Kırılır bi' gün her bozulan çark

Tut elinden hayalinin koş

Run Forrest run açılır fark

Ya yenileceksin ya yeneceksin

Pes etmek hiç yok deneyeceksin

Tek bi' şartla bak bu hayat yolunda

Kimseye boyun eğmeyeceksin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hülya Avşar Şeyma Subaşı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Ünal Karaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Barış Murat Yağcı "Her Şeye Rağmen" video klibi yayında - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 19:00:08. #1.15#

title