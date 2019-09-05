Barış Manço çocuklarla yeniden hayata dönüyor

05.09.2019 16:04

Lale Manço Ahıskalı ve Serdar Ahıskalı'nın kuruculuğunu yaptığı "Barış Çocukları Okul Öncesi Eğitim Yuvası", 6 Eylül 2019 tarihinde Muğla'nınUlailçesi Kızılyaka Mahallesinde, bölgenin ilk çocuk yuvası olarak eğitim hayatına başlıyor.

Uzun yıllardır yaşadıkları Akyaka'da, çocukların eğitimi ile ilgili hayallerini hayata geçiren Lale Manço Ahıskalı ve Serdar Ahıskalı çifti, bu aile projesinin, zamanla daha geniş kitlelere yayılacağını dile getirdiler.

Ekolojik yaşamın ön plana alındığı "Barış Çocukları"nda, 2,5 - 5,5 yaş aralığındaki miniklere Dünyaca tanınmış çocuk eğitim metodlarının bir zamanlar Köy Enstitüleri'nde temsil edilendeğerler ve Barış Manço öğretileri ile harmanlanarak aktarılması öngörülüyor.

Miniklerin her gün ekolojik tarımın inceliklerini öğrenirken, aynı şekilde beslenecek olmaları da yuvanın göze çarpan özelliklerinden. Soğuk sıkma zeytinyağı kurucuların bağından, bal ise öğretmenlerin birinin aile arıcılığından geliyor.Hem öğrenip hem de bunları uygulamak için çeşitli oyunlar-aktiviteler ve zengin bir ders programıyla eğitim hayatına hazırlanacak çocuklar, "Barış Çocukları"nda aileleri ile de domates, biber, patlıcan toplayıp, şarkılarını söyleyecekler.

"Barış Çocukları", 6 Eylül 2019 cuma günü saat 16.00'da Lale Manço - Serdar Ahıskalı, Batıkan ve Doğukan Manço, Levent ve Deniz Ahıskalı'nın ev sahipliğinde, Kızılyaka'da ilk çocuklarını karşılayacak.

Kaynak: Bültenler